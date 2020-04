Gaasitoru remonditööd katkestavad gaasitransiidi Läti ja Eesti vahel

Läti gaasivõrgu haldur Conexus Baltic Grid on ühise gaasituru avanemisega tuntavalt rahul: alakoormusega töötanud Baltimaade ainsal - Incukalnsi gaasihoidlal on tööd jälle rohkem ja sel talvehooajal Lätist Soome jõudnud gaas moodustab kolmandiku sealsest tarbimisvajadusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kas lätlased ei uskunud Balticconnectorisse või on põhjused mujal, aga Vireši-Tallinna lipalapa ehitatud ja amortiseerunud gaasitoru ei pea remondita suurt koormust vastu. Iseküsimus on, kuidas Eesti Elering jõudis oma torupoole uuendada enne ühiste gaasituru avanemist ja miks lätlased alustavad tööd alles nüüd.

Conexus Baltic Grid tehnilise arengu osakonna juhataja Ivars Šcerbitskis selgitas, et remondiaja valikul pidi lähtuma mitte ainult rahvusvahelisest vaatest, vaid arvestama ka seda, et Valmiera linna gaasivarustus ei katkeks.

Valmiera gaasivarustus on, muide, remondi ajal tagatud Eesti poolt tuleva gaasiga. Eesti pool veenis Lätit toruuuendust edasi lükkama, osaliselt selle ettepanekuga arvestati.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi rääkis, et lätlased plaanisid algul teha sel aastal kolm tööd. "Pidasime pikalt Conexusega läbirääkimisi, et nad jätaksid sel aastal need tööd ära. Selline olukord, kus kolm kuud pärast turu avanemist gaasivoog Eesti-Soome vahel oleks kuuks ajaks katkenud, see kindlasti pole hea," sõnas Veskimägi.

Ivars Šcerbitskis ütles, et nad said 2018. aastal Eleringilt teate, et nad plaanivad suurendada Vireši-Tallinna gaasitoru võimsust Eesti suunal 54 baarini. "Et saaksime tehniliselt sellist mahtu tagada, koostasime omapoolse rekonstrueerimiskava," märkis Šcerbitskis.

Elering on leidnud lahenduse, et Eesti ja Soome gaasivasrustus lätlaste remondi ajaks ei katkeks.

"Me pole kunagi varem kasutanud sellist gaasitranspordi marsruuti ehk viia Balticconnectorisse gaasi läbi Värska, Rakvere, Kiili ja Paldiski Soome välja. See on selline pikk kaar," ütles Taavi Veskimägi.

Ja praegusel kriisiajal tasub meenutada, et Lätis asuv Incukalnsi gaasihoidla on Eestile tähtis mitte ainult äri pärast, vaid ka seetõttu, et seal hoitakse riigile vajalikku varu.