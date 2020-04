Soome tippametnik pani ebaõnnestunud maskihanke tõttu ameti maha

Hiina näomaskid saabusid Soome 7. aprillil Finnairi lennukiga. Hädaolukorra varude ameti andmetel oli pardal kaks miljonit kirurgilist näomaski ja 230 000 respiraatorit. Päev hiljem selgus, et maske ei saa eesmärgipäraselt kasutada, sest need nad ei vasta Soomes kehtivatele kvaliteedistandardile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maske saab siiski kasutada hooldekodudes ja koduhooldusteenustes. Luhtunud tehing läks Soome riigile maksma vähemalt viis miljonit eurot, tehingu täpsemad asjaolud tuleb tööministrile esitada teisipäevaks.

"Avalikkuse ees on olnud uudiseid möödalaskmistest, mis on seotud meie hädaolukorra varude ameti respiraatorite hangetega. Nende puuduste tõttu nõudsin neilt eile selgitust. Hädaolukorra varude amet esitab tööministeeriumile tuleva nädala teisipäeval põhjaliku selgituse," ütles Soome tööminister Tuula Haatainen.

"On arusaadav, et kui tehakse tööd kriisi ajal ja suure surve all, siis võidakse teha vigu ja on ka tehtud. Seniste selgituste kohaselt on selge, et tehtud vigu võinuks vältida. Taustakontrolli oleks saanud teha ja oleks pidanud selles kriisis ka tegema," rääkis Haatainen.