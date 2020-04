Põhja-Korea kutsus maailma rakendama karmimaid piiranguid viiruse vastu

Põhja-Korea kutsus maailma üles rakendama rangemaid meetmeid koroonaviiruse leviku vastu, teatas riigimeedia, mainimata, kas ka Põhja-Koreas endas nakkusjuhtumeid tuvastatud on.

Põhja-Korea sulges oma piiri kohe, kui viirus naaberriigis Hiinas välja ilmus, ning kehtestas karmid piirangud.

Tuhanded inimesed, nende seas sajad välismaalased ja diplomaadid paigutati isolatsiooni ja riigis käivitati ulatuslik desinfitseerimine.

Pyongyang on korduvalt kinnitanud, et Põhja-Korea on viirusest täiesti vaba, kuid viimases teates seda ei kinnitatud.

Koroonaviirus on registreeritud praktiliselt kõigis maailma riikides ning nakatunuid on ametlikult ligi 1,8 miljonit. Surnud on üle 110 000 inimese.