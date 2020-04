Inimõiguslased kritiseerivad Venemaa kontrolli inimeste liikumise üle

Venemaa sideministeerium on välja töötanud mobiiltelefonirakenduse, mille abil kontrollida inimeste õigust koroonaviirusepuhangu ajal õues liikuda. Lahendust on teravalt kritiseerinud inimõiguslased.

Kasutaja peab sisestama rakendusse oma isikuandmed ja endast tehtud pildi. Iga kord enne kodust väljumist peab ta saama rakenduse kaudu loa.

Venemaal on lubatud kodust väljuda prügi väljaviimiseks, koera jalutamiseks, arsti juurde või tööle minekuks.

Rakendust kritiseerivad teravalt inimõiguslased, kelle sõnul on tegu vahendiga inimeste vaba liikumise jälgimiseks ning see on võrreldav vangide elektroonilise jalavõruga.

"Mõned meetmed on õigustatud, aga on meie asi tagada, et pärast epideemia lõppu need meetmed kõrvaldatakse. Loomulikult on see rakendus suur oht inimõigustele. On küllalt neid, kes tahaksid koguda asukohaandmeid kohtu loata ja nii saab seda igavesti teha," rääkis inimõigusorganisatsiooni Roscomsvoboda liige Sarkis Darbinjan.