Eesti majandus on eriolukorra tõttu sisuliselt külmunud ja prognoose on raske kui mitte võimatu teha. Kui hästi on valitsus oma kriisimeetmeid sihtinud? Kui valmis meie majandus selliseks olukorraks oli? Millised on Euroopa majanduse väljavaated? Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga vestleb neil teemadel saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s esmaspäeval kell 21.35.