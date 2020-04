Eelnõu võimaldab riigikogul vajadusel töötada kaugosalusega

Põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur rääkis ERR-ile, et kaugosalusega istung peab olema otsustatud riigikogu juhatuse poolt ja selleks peavad olema olemas objektiivsed põhjused.

Kaugosalusega istungile kehtivad Pevkuri sõnul samasugused reeglid nagu ka erakorralisele istungile või täiendavale istungile kehtivad nõuded. "Kohal peab olema 51 saadikut. Ja hääletamine toimub samamoodi nagu praegu - elektrooniliselt kasutades hääletuspulti," selgitas Pevkur ja lisas, et kaugistungil kasutatakse elektroonilist lahendust, mis on riigikogu liikmetele turvaliselt kättesaadavaks tehtud.

"Me ei loo süsteemi, millega riigikogu liikmed võivadki kodus istuda. Riigikogu liikme töökoht on Toompea loss ja igal tavapärasel juhul me eeldame, et me töötame seal. See võimalus, mille me loome, on ikkagi erandlik ja see eeldab riigikogu juhatuse otsust, mis tuleb igakordselt eraldi, aga kestvus ei ole piiritletud, et kas see on üheks istungiks või mitmeks istungiks," ütles Pevkur.

"Need põhimõtted on kõik kenasti eelnõusse kirja saanud ja ma väga loodan, et tõepoolest riigikogu selle kiiresti menetleb. Küll on meil vaja natukene ka eelarvelist tuge selleks, et riigikogu kantselei IT-teenistus selle vajaliku muudatusega infotehnoloogiliselt sisse viiks," sõnas ta.