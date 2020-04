Nagu ikka, mida väiksem pudel ja mugavam kasutusviis (pihustamine, tuub), seda kallim on üldjuhul ka toode, näitab ERR-i põgus ülevaade desovahendite turust. Ent see pole ilma eranditeta reegel.

Teiseks ilmnes, et apteekides on desovahendite hinnad üldjuhul kallimad kui näiteks ehituspoodides. Üldiselt aga põrutavad turul pakutavate käte desinfitseerimiseks sobivate vahendite liitrihinnad ühest äärmusest teise, jäädes vaatlusalustel juhtudel kuue ja 140 euro vahele.

Ehituspoodide kett Bauhof müüb oma epoes Chemipharmi 250-milliliitrist pumbaga naha desinfektanti hinnaga kaheksa eurot pudelist. See teeb liitri hinnaks 24 eurot. See on turu odavaimast neli korda kõrgem liitrihind. E-poest aga toodet soetada ei saa, seda müüakse üksnes kauplustes kohapeal, teatab ettevõtte e-poe leht.

K-Rauta ehituspoodide ketist leiab teise tootja 500-milliliitrise pumbaga vahendi Izodezon hinnaga 11,99 eurot ehk liitrihind kujuneb täpselt samaks, ümardatult 24 eurot.

Kui Bauhofis leidus vaid üks valik, siis K-Rautas on aga pilt kirjum. E-poes on müügil ka täpselt kaks korda odavam, Aconituse toodetud käte desinfektant Švarios Rankos, mille ilma pumbata üheliitrine pudel maksab 11,99 eurot. See on kaks korda kallim turu odavaimast liitrihinnast. E-poest ostes pole kaupa kohapealt kätte saada võimalik, nii et lisanduvad veel kulleri- või pakiautomaadi tasud.

K-Rautast leiab aga ka ilmselt turu soodsaima hinna: neljaliitrises kanistris müüdav Dezinf Care maksab ümmarguselt 24 eurot ehk liitri hinnaks kujuneb kuus eurot. Sellele lisanduvad saatmiskulud.

Pea sama soodne on ka Tradehouse ilukaubamajas müüdav GMT beauty viieliitrine desovahendiga kanister, mis maksab 35 eurot ehk seitse eurot liitrist.

Sama kaupleja pakub aga ka ilmselt turu kalleimat toodet: vaid 30-milliliitrine Tonymoly Aloe Chok Chok desinfitseeriv vahend tuubis maksab 4,20 eurot, mis teeb liitrihinnaks 140 eurot.

Coop pakub kõige odavamat, viieliitrist kanistrit Heksasept hinnaga 42,90 eurot, mis teeb liitrihinnaks 8,58 eurot.

Apotheka apteegiketis müüdav viieliitrine Cutasept F kanister maksab juba märksa rohkem, 62,10 eurot ehk 12,42 liitrist. Ka Südameapteegis küündib hind sinnakanti, makstes 61,65 kanistrist. See on kaks korda kallim liitrihind kui turu odavaim.

Coopis on saadaval ka neljaliitrine kanister, mis aga maksab veelgi enam kui viieliitrine. Eesti tootja Mayeri käte desovahend maksab 44,90 ehk 11,22 eurot liitrist.

Mayeri ilma pumbata pooleliitrine pudel maksab Coopis 7,79 eurot ehk liitrihinnaks tuleb 15,58, mis on taas üle kahe korra kallim turu odavaimast tootest.

Selveris maksab analoogne Alfa Kem pooleliitrine kätegeel veelgi enam, 11,99 eurot ehk liitrihinnaks tuleb ligi 24 eurot. Südameapteegis on sama toote hinnaks 11,50 ehk samas suurusjärgus.

Ka turu ühe kallima toote leiab Coopist. 100-milliliitrine käte desinfektant Drop Clean maksab 4,99 eurot, mis teeb liitrihinnaks 49,90.

Coop müüb ka pumppudelis 250- ja 500-milliliitriseid erinevate tootjate desovahendeid, mõlema liitrihinnaks kujuneb 17,80 ehk kolm korda rohkem kui turu odavaim liitrihind.

Turu ühe kallima liitrihinnaga käte desinfitseerija leiab Südameapteegist. 50-milliliitrine Cutasept F spreipudel maksab seal 4,46 eurot, mis teeb liitrihinnaks 89,20. Paraku pole Südameapteegi kodulehel ülevaadet, millistest apteekidest seda osta saab.

Tihedalt on kannul ka sama toote hind Apotheka apteekides, kus see pudelike maksab 4,18 eurot. See teeb liitrihinnaks 83,60. Kallihinnalist kaupa saab osta Apotheka nime kandvatest Kärdla, Türi, Haapsalu ja Mooste apteekidest.

Cutasept F 250-milliliitrised spreipudelid on nii Südameapteekides kui ka Apothekades (üle 8 euro pudelist) üle kahe korra odavama liitrihinnaga, ent üle 30 euro liitrist pole teiste kauplejate liitrihinna kõrval kuigi konkurentsivõimeline pakkumine.

Liitrised pudelid desinfektanti maksavad nii Apothekas kui Südameapteegis üle 13 euro.