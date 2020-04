EMO projekt valmis koostöös Tartu ülikooli kliinikumiga ja selle tegemise ajal ei osatud koroonaviiruse tulekut ennustada. Nüüd tuli enne avamist uued ruumid vaheseintega eraldada, et saaks vastu võtta viirusega nakatanud patsiente, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni pole küll koroonaaviirusega nakatunud patsiente saabunud, kuid Narva haigla on selleks valmis.

"Sellega, mis on seotud COVID patoloogiaga, me peame harjuma, aga selleks on personal ka treeninud, et kaitsevahendite kasutamine oleks selge ja et oleks harjumuspärane uues olukorras töö tegemine," rääkis Narva haigla juhatuse liige Olev Silland.

"Osakond on meil valmis ehitatud, aga nüüd me oleme ta seestpoolt ümber ehitanud, et eraldada ohutsoon, kus hakkavad meil olema COVID haigusega või kahtlusega patsiendid, ja roheline tsoon, kus on patsiendid, keda me oleme harjunud ravima. Pindadel, mis olid seni kasutada, meil poleks võimalik kaasaegsel tasemel raviteenust osutada," lisas ta.

EMO renoveerimine maksis üle kahe miljoni euro, poole sellest eraldas riik.