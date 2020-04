Kontserdikorraldaja: oleme praegu ilma peale jäetud

Valitsuse ja ekspertide hinnangul asub riik eriolukorrast väljudes kõigepealt leevendama piiranguid haiglates ja koolides, meelelahutuse valdkond jääb selles osas ilmselt viimaste otsuste hulka.

Palm ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kontserdikorraldajad on küll optimistlikud, kuid mingit plaani edasi tegutsemise osas ei ole. Palmi hinnangul võivad üritused tasapisi hakata taastuma sügisel.

"Me alguses olime optimistlikumad, aga nüüd on asjad hullemad ja seisak mõjutab meid väga tugevasti. Tahaks loota siiski, et midagi hakkab toimuma juba sügisel ja kontserdielu natuke elavneb. Võib-olla 2021 saame rääkida uuest tõusust, vähemalt elavnemisest, et inimesed julgevad välja tulla, hakkavad kontsertidel uuesti käima. Praegu onkeeruline analüüsida, lihtsalt loodame parimat ja küll see olukord kuidagi laheneb," rääkis ta.

Palmi hinnangul on meelelahutusäri jäänud praegu valitsuse silmis tagaplaanile.

"Mul on tunne, et väiksemad eraettevõtjad on jäetud justkui unarusse. Võib-olla meil kui suurel ettevõttel - maailmas meil on palju tugijaamu, kust saame võib-olla abi küsida - on natuke lihtsam. Aga võib-olla on kõik läbirääkimisel ja läbimõtlemisel, need asjad ei käi nii ruttu. Ja ilmselt on praegu palju rohkem teisi valdkondi, kus abi vajatakse. Muidugi, kõik kontserdikorraldajad, ürituste promootorid võitlevad oma õiguste eest ja loodame, et jäädakse jalule ja saadakse jalad uuesti alla ja riik aitab, aga hetkel oleme üsnagi ilma peale jäetud," selgitas Palm.