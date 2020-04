Otse kell 10: kaitsepolitsei tutvustab aastaraamatut

Kaitsepolitseiamet tähistab tänavu oma 100. aastapäeva. Kaitsepolitsei tegevuse seadustas 12. aprillil 1920 peaminister Jaan Tõnissoni ja siseminister Aleksander Hellati allkirjastatud Eesti Vabariigi kaitsepolitsei korraldus. Uue ameti ülesandeks seati demokraatliku vabariigi ja kehtiva riigikorra kukutamisele suunatud kuritegude vastu võitlemine.

Tänapäeval on kaitsepolitseiamet on siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille ülesandeks on riigi julgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.