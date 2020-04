Eesti on toimetanud rohkem kui kuu aega eriolukorras, aga lisaks küsimusele, millal eriolukord lõpeb, on sama oluline küsida, kuidas me sellest väljume. ETV otsesaade "Suud puhtaks" arutleb sel teemal koos ekspertidega teisipäeval algusega kell 20.

Millal eriolukord ja piirangud lõppevad, seda ei tea praegu veel keegi ning on enam kui tõenäoline, et piirangud ei kao ka 1. maist. Kui Saaremaa kõrvale jätta, on viiruse levik võrreldes suurte nakkuskolletega maailmas jäänud Eestis pigem mõõdukaks, kuid sellest hoolimata ei saa kindlalt väita, et epideemia tipp on Eestis juba saavutatud. Ent on selge, et piirangute pikaajaline jätkamine võib põhjustada ühiskonnale raskeid probleeme, sh ettevõtluse kokku varisemine, vaesusriski sattuvate inimeste arvu kasv ning koroonaga mitteseotud tervisehädade süvenemine.

Mitmed Euroopa riigid on juba asunud ettevaatlikult piiranguid vähendama ja arutelud väljumisstrateegiate üle käivad üle Euroopa. Teisipäevane "Suud puhtaks" saade arutleb koos ekspertidega Eesti võimalike stsenaariumite üle lähitulevikuks. Kuidas tuua eriolukorra piirangutest välja nii meditsiini- ja haridussüsteem kui ka kaubandus- ja teenindussektor? Millises järjekorras piiranguid lõdvendada, et tavaelu taastuks, aga välistatud oleks uus haiguspuhang?

Urmas Vaino juhitud otsesaates osalevad Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar, riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, TÜ viroloogia professor Andres Merits, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Luminori peaökonomist Tõnu Palm, Cleveroni asutaja ja juht Arno Kütt, restoranipidaja Kristjan Peäske ja Häädemeeste kooli direktor Aule Kink.

"Suud puhtaks" alustab ETVs kell 20. Otsesaate ajal on avatud telefoniliin vaatajate küsimusteks ja kommentaarideks. Toimetus ootab teemakohaseid küsimusi, isiklikke kogemusi ja ettepanekuid ka saate eel (kuni kell 18) aadressil suudpuhtaks@err.ee või automaatvastaja numbril 6988954.