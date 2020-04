Välismaalastele maa müümise piiramine pole käiku läinud

Maaeluministeerium uurib võimalusi, kuidas suunata maa- ja metsatehinguid kohalikele ettevõtjatele, ent mõtet piiranguid seada teised ministeeriumid ei toeta. Küll aga tuli arutelu käigus välja 17 aastat vana bürokraatiasõlm, et sajad ettevõtjad aastas valetavad ennast lihtsa vaevaga põllu- või metsamajandajateks.

Läinud kevadel leppisid koalitsioonipartnerid kokku, et leiavad võimalusi, kuidas reguleerida maa ja metsa müümist. Põllu- ja metsamaa müümisel ning rentimisel lubati eelistada kohalikku tootjat. Maaeluminister Arvo Aller (EKRE) on nüüd härjal sarvist haaranud ja palub erinevatelt asutustelt ja organisatsioonidelt mõtteid, kuidas reegleid muuta.

Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) rõhutas esmalt Euroopa Liidu põhivabadusi ja tõdes, et üldjuhul ei tohi riik kohalikke elanikke ja ettevõtjaid eelistada. "Konkreetsete ettevõtjate eelistamine võib kahjustada ühisturu konkurentsi toimimist," lisas Aab ja soovitas Alleril kindlasti silmas pidada, et maaeluministeerium riigiabi reeglites püsiks.

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) soovitas samuti enne tegudele asumist hoolega mõelda, muu hulgas pani ta Allerile südamele, et silmas tuleb pidada ka võrdse kohtlemise nõuet meie põhiseaduses. "Tuleb arvestada, et mistahes piirangud kinnisasja omandamisele riivavad mitte ainult omandaja vaid ka kinnisasja võõrandaja omandiõigusi," kirjutas Aeg. Ta märkis, et kui riik võimalike ostjate ringi piirab, ei pruugi müüja oma maa eest oodatud hinda saada.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu andis Arvo Allerile ka mõned konkreetsemad näpunäited. Karu hinnangul võiks maaeluministeerium analüüsida, kuidas saaks riik maad müües või välja rentides eelistada neid, kellel naabruses juba mõni maatükk olemas on. Ühtlasi tegi Karu ettepaneku, kuidas maatehinguid mitte piirangute, vaid soodustustega suunata. Näiteks kui maatüki ostab ettevõtja, kes tegutseb kindlas sektorid ja regioonis või loob mingi kokkulepitud arvu töökohti, võiks maa müüja maksusoodustust saada.

Samas mainis Karu, et toetuse jagamisel ei saa lähtuda sellest, kust on pärit ettevõtte omanik. "Välisinvestoritel on pärast Eesti taasiseseisvumist olnud kandev roll Eesti tööstuse ja eri piirkondade arendamisel," kirjutas Karu.

Oma arvamuse saatis ka maksu- ja tolliamet. Nende mure ei puuduta niivõrd kohalikke või võõramaiseid tootjaid, vaid ühte probleemi, mille seadusemuudatusega ära võiks lahendada. Nimelt, üle kümne hektari suurust põllu- või metsamaad tohivad osta vaid ettevõtted, mis päriselt põllu- või metsa majandamisega tegelevad. Tõendi selle kohta peavad nad saama maksu- ja tolliametist. Maksu- ja tolliameti õigusloome valdkonnajuht Tanel Ruusmaa tõdes, et ehkki niisuguseid lubasid annab amet välja juba 17 aastat, pole seaduses paika pandud, kuidas ettevõtted oma tegevusala tõendama peaksid.

"Eelmine aasta väljastasime 700 tõendit umbes kokku. Ja kuskil kolmandiku tõendite väljastamisel meil oli aimdus või kahtlus, et tegelikult pole ettevõte tegelenud eelnevatel aastatel põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega," rääkis Ruusmaa.

Nii saab ametlikult põllumajandusettevõtteks firma, mis näitab, et müüs läinud aastal 100 grammi maasikaid või 8 miljoni eurose aastakäibega killustikutootja, kes näitab 500 euro eest arveid kõrvitsamüügi kohta. Iga soovija saab lihtsa vaevaga tarvilikud dokumendid luua ja ametil tuleb tõend välja kirjutada.

"Me oleme teinud ettepaneku, et MTA neid tõendeid ei peaks väljastama. Või teise lahendusena näeme seda, et seaduses sätestada näiteks konkreetsed piirmäärad, kui suur osa isiku käibest peaks tulenema põllumajandustoodete tootmisest või metsa majandamisest."

Niisiis, ehkki põllu- ja metsamaa müügile piirangute seadmist keegi veel väga entusiastlikult võtnud ei ole, võib seadusemuudatusega muu seas ühe 17 aastat kestnud rumaluse ära lõpetada.