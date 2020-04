Tartumaal Tabivere sotsiaalkeskuses on koroonaviirus tuvastatud esmaspäevase seisuga 14 elanikul 27-st, neist haiglaravil viibib viis. Samuti on nakatunud ka hooldekodu neli töötajat, nende seas ka sotsiaalkeskuse juhataja. Kogu hooldekodu personal on karantiinis ja nende asendamiseks palkas Tartu vald 23 asendustöötajat, keda koolitab välja Tartu Ülikooli kliinikum.