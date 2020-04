Aianduslaadad jäävad järjepanu ära

Lähinädalatel saabub tõehetk ka taimekasvatajatele, sest siis on aeg lille- ja köögiviljataimed kasvuhoonest välja võtta ja maha müüa. Kuid aianduslaatade korraldajad on hakanud teatama müügipäevade ärajäämisest. Nii otsustati ka tänavune Türi lillelaat ära jätta, kuid teised laadakorraldajad ootavad valitsuselt selget sõna, kas pärast 1. maid üldse saab ja tohib rahvakogunemisi korraldada.

Türi lillelaata on korraldatud juba 42 korda. Seda on peetud küll kahel erineval laadaplatsil, ent kunagi varem pole laat ära jäänud. Tänavuse laadaga plaanis korraldaja, Türi aianduse ja mesinduse selts, tähistada seltsi 45. sünnipäeva.

"Kindlasti oli see aednikele tippsündmus. Aga ma vaatan, et aednikud on väga leidlikud, müüakse juba sotsiaalmeedia kaudu. Pakuti ka lillelaadale, et teeme virtuaalselt, aga me ikkagi jäime traditsioonilise laada juurde," rääkis Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.

Türi lillelaat jääb seekord ära ja järgmine lillelaat toimub 21.-23. mail 2021.

Põltsamaal Nurme Aeda majandav Aivar Maisväli ei mäleta kevadet, kus beebitaimede ja muu vajaliku ostuks on kulutused tehtud ja pole üldse teada, kas õnnestubki kaubast lahti saada.

Lillelaat ja teised taimelaadad on tema jaoks peamised müügikohad.

"See tähendab lihtsalt seda, et me peame oma müügitegevuse ümber planeerima. Tuleb leida uusi müügikohti. Peab nutikam olema, tuleb mugavustsoonist välja tulla. Tuleb kohale minna, lihtsalt väiksemad kohad, ja kodust katsuda võimalikult palju müüa," rääkis Maisväli.

Nurme Aed näeb väljapääsu kodumüügi korraldamises. Aivar Maisväli loodab Eesti rahva ilumeelele, sest olgu aeg kuitahes keeruline, kodu tahab ikka kaunistamist.

"Meie oleme optimistid. Kui selline pilt (taimi täis kasvuhoonest) avaneks veel jaanipäeval, vaat siis oleks põhjust pessimismiks. Aga praegu oleme optimistid," ütles Maisväli.