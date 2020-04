Moskva on hädas piirangute rikkujatega ja kehtestas eriload

Nakatunud peavad Moskvas ootama mitu tundi, et haiglasse saada. Võimud juba teatasid, et lähiajal olukord ei parane.

"Me näeme sel nädalal ja järgmise nädala alguses Moskvas ja Moskva oblastis haiguse tõusufaasi," ütles Venemaa asepeaminister Tatjana Golikova.

Et piirata inimeste liikumist, kehtestavad Moskva ja Moskva oblasti võimud alates kolmapäevast spetsiaalsed elektroonilised load, milleta kodanik kodust välja ei saa. Lubade väljaandmise süsteem hakkas tööle esmaspäeval ja läks kohe rikki.

Ekspertide sõnul on lubade süsteem tegelikult inimeste jälitamine.

Mingid piirangud võivad olla õigustatud, aga meie eesmärk on jälgida, et pärast epideemia lõppu neist loobutakse. Muidugi on see oht inimõigustele, et kellelegi võib meeldida hankida ilma kohtuotsuseta mistahes geopositsioneerimisandmeid ja selline praktika võib jääda igavesti kestma," rääkis jurist Sarkis Darbinjan.

Neile, kes peavad tööl käima, väljastatakse kuni 1. maini kehtivaid lubasid. Ülejäänud peavad nüüd oma õueskäigud ette planeerima.

Võimud lubasid, et Moskva load hakkavad kehtima ka oblastis ja vastupidi. Teisipäeval aga tekkisid Moskvasse viivatel maanteedel pikad ummikud, kui politsei ei lubanud oblasti elanikke pealinna.