Ida-Virumaal on kriisiga kadunud poolteist tuhat töökohta, kuid jätkuvalt vajatakse töökäsi eluks vajalike asjade tootmisel. Tööturg on kiiresti muutumas ning valmis peab olema vastu võtma ka selliseid tööpakkumisi, mille poole varem poleks võib-olla vaadanudki.

Töötukassa andmeil kasvas töötute arv maakonnas eriti kiiresti pärast eriolukorra kehtestamist. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki hinnangul on töötajaid koondanud eeskätt väikesed teenindusettevõtted, mis ka enne kriisi tulid vaevu ots otsaga kokku ning maksid oma töötajatele miinimumpalka. Ülejäänud üritavad vastu pidada.

"Suuremad koondamised meil siiski, ma arvan, et kui tulevad, siis tulevad tulevikus. Praegu ikkagi suuremad ettevõtted proovivad oma inimesi säilitada ja loodavad seda rasket aega üle elada, sest selliste oskustööliste, väga heade töötajate väljaõpe võtab ju päris palju aega," rääkis Teelahk.

Koroonakriis on oluliselt vähendanud tööpakkumisi, neid on maakonnas praegu alla 300, kuid jätkuvalt on töökäsi vaja tööstuses, põllumajanduses, hariduses ja tervishoius – seal, kus toodetakse eluks vajalikke asju.

"Tegelikult sellised väga-väga vajalikud tööd, mis tõusevad au sisse. Millegi tootmine, inimeste aitamine, õpetamine, mis tegelikult on igapäevaelus väga vajalik, et põhilised väärtused on kuidagi tõusnud üles," rääkis Teelahk.

"Kadunud on sellised tööpakkumised, mida meil varemalt oli rohkem, et selline ületootmine ja nagu me nägime, linnades oli iga maja ühes otsas mingi iluteeninduse asutus, et eks kindlasti need ettevõtted on ka täna rohkem lüüa saanud."

Nende seas, kes loodavad töötasuhüvitise abil kriisi üle elada, on ehitus-, transpordi- ja teenindusettevõtteid ning loomulikult spaad.

"Nende saatus ei ole veel ju lõplikult otsustatud, aga siiski on need suuresti inimese tervisega seotud ja mina usun küll, et kui see kriis mööda saab, siis selline tervishoiuvaldkond ilmselt, seda hakatakse võib-olla rohkem jälgima kui seni, oma tervist," märkis Teelahk.

Anneki Teelahki hinnangul on tööturg hoogsalt muutumas ja töötajad peavad sellega arvestama.

"Ida-Virumaa inimesed on ikkagi olnud seda usku, et kui ma kuskil töötan, siis aastakümneid. Nüüd see paradigma muutus on see, et inimesed peaksid võtma vastu ka teistsuguseid pakkumisi kui varem, võib-olla ka hooajalisi töid, et esiteks tuua leib nii-öelda lauale ja teiseks vaadata, mis ma veel oskan teha, proovida ennast."

Ida-Virumaa tööturul on suur oskustööliste osakaal, kes Teelahki arvates võiksid tootmise kadumisel leida omale tööd põllumajanduses.