Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1709 COVID-19 viiruse testi, millest 1,7 protsenti ehk 29 proovi osutusid positiivseks. Surmasid lisandus neli ning haiglaravil viibib 147 inimest, mis on ühe võrra enam kui päev varem.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 33 967 uut testi, nendest 1400 ehk 4,1 protsenti on osutunud positiivseks, terviseamet.

15. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 147 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 117 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis kolm inimest, kellel oli diagnoositud koroonaviirus: Ida-Viru keskhaiglas ravil olnud 79-aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 81-aastane mees ja Pärnu haiglas olnud 65-aastane mees. Lisaks on selgunud, et 10. aprillil erinevate kaasuvate haigustega surnud 83-aastase mehe COVID-19 testitulemus oli positiivne. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 35 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (12) ja Saaremaal (8). Järgnesid Ida-Virumaa (5) ja Pärnumaa (3), ühe nakatunu kohta rahvastikuregistris andmed puuduvad.

Teisipäevast alustati ka Kuressaare haigla koormuse jagamist teiste Eesti haiglatega. Kaks Kuressaare haiglas seni ravil viibinud patsienti - 57- ja 58-aastased mehed - viidi üle Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Ühtlasi sai Kuressaare haigla ka COVID-19 diagnoosimise võimaluse, mis lühendab koroonaviiruse testi vastuse saamise aega varasemalt 36-48 tunnile neljale tunnile.