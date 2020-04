Koroonaviirrusega vajavad haiglaravi eeskätt vanemaealised. Statistika järgi on 70 protsenti hospitaliseerituist Eestis üle 60-aastased. Kümnendik haiglapatsientidest vajab ka kopsude kunstlikku ventileerimist ehk nad on juba kas raskes või kriitilises seisus.

Kõigist tuvastatud nakatunuist on haiglaravi vajanud Eestis viiendik patsiente. Ent neist kahel kolmandikul on koroonaviirus diagnoositud alles haiglas ehk sinna jõudes nad pole oma viirusest teadlikud olnud.

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et Eesti pole saanud hakkama ühe asjaga: kui viiruse tõid riiki ja hakkasid siin levitama nooremad inimesed, siis noorematelt vanemaealistele levimist pole suudetud ära hoida. Nii puudutavad surmajuhtumid eeskätt vanemaid inimesi, kellel haigus kulgeb raskemalt.

"Me tahtsime saada lamedat haigestumise kurvi. Kuna oleme väike riik, siis ikka väikesed kõikumised on, aga see on enam-vähem saavutatud, ütles Lutsar.

Kümnendik kõigist tuvastatud nakatunuist on tervishoiutöötajad, ent enamikus tervishoiuasutustes on suudetud meditsiinitöötajate nakatumine siiski ära hoida. Juhuvalimiga testimine kolmes Tallinna haiglas näitas, et haigussümptomite puudumisel polnud keegi viirusekandja ehk positiivseid teste ei olnud.

Edaspidi testitakse juhuvalimi põhimõttel ka teiste regioonide haiglaid.