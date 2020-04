Koalitsiooninõukogu teg 7. aprillil ettepaneku, mille järgi saaksid praegu Eestis viibivad ükskõik millises valdkonnas töötavad võõrtöölised, kelle tööluba eriolukorra ajal lõppeb, asuda tööle põllumajandusse.

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et taolisi töölisi on Eestis veidi üle 600. "On umbes 600 või seal paarkümmend peale inimest, kes meie põllumajandussektorit aitavas ja kindlasti nad aitavad nüüd kõige kibedamal tööajal," lausus Ratas Urmas Kruuse (Reformierakond) küsimusele vastates.

Kruuse märkis, et põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul oleks põllumajandusettevõtetel vaja paar tuhat töölist, keda kohalikult tööturult pole võtta. Kruuse viitas ka õiguskantsler Ülle Madise hinnangule, et võõrtööliseid oleks Eestil vaja toidujulgeoleku säilitamiseks.

"Kui teie ütlete, et ka 600 pole piisav, siis seda ma mõistan. Samas ma ei mõista seda, et 600 pole üldse midagi. 600 on kindlasti rohkem, kui me olime seisus, ütleme, kümmekond päeva tagasi või kaks nädalat tagasi. Siis oli see seis selline, et hooajatöötajad – konkreetselt kui me räägime põllumajandusest, metsamajandusest ja kalapüügist – need kõik peavad siis Eestist ära minema, kui saab täis üheksa või kaheteist kuu periood," ütles Ratas.

Ratase sõnul saavad ettevõtted vajaliku lisatööjõu nende tuhandete eestimaalaste hulgast, kes on viimasel ajal tööta jäänud.

"Paar-kolm viimast nädalat nädalas tuli juurde kuskil 2000 Eesti inimest, kes registreerisid ennast töötutena arvele. Loomulikult me ei saa siin võtta üks ühele, et kui inimene kaotab töö mingis muus sektoris, et ta läheb kohe nüüd põllumajandusse appi. Tal võib-olla pole logistiliseltki see võimalik, ta elab linnakeskkonnas. Aga igal juhul ka nende inimeste hulgas, kes jäävad täna tööta, ma usun, et nii mõnedki Eesti inimesed pöörduvad põllumajandussektorisse, et aidata hooajatöödel ja sealt saada leiba lauale, ja miks mitte ka pikemalt," lausus Ratas.