"Millega võiks inimesi hoida, on plaanilise ravi jätkamine. Terviseameti juht on omavoliliselt pannud lukku suure osa Eesti tervishoiusüsteemist, mille tõttu ei saa ka erahaiglad jätakata plaanilise raviga. Ma ütlesin selle numbri esmaspäeval – Eestis sureb statistika järgi 44 inimest päevas. Koroonaviiruse tõttu on praegu surnud keskeltläbi üks inimene päevas. Me räägime koroonasse surnutest, kuid meil pole aimugi, mis juhtub sellel teisel poolel – kui palju rohkem on neid, ja kes selle eest vastutab. Miks me seda teeme? Miks me ei lase kas või erakliinikutel, hambaarstidel teha oma tööd?" rääkis opositsioonisaadik Randpere.

Koalitsioonisaadik Vassiljev vastas selle peale, et tal ei jää midagi muud üle, kui oma "hea vaenlase" Randperega nõustuda.

"Tõepoolest, erakliinikute ja hambaravi sulgemine ei ole õigustatud, seda ma võin arstina öelda. Kuigi ma ei poolda tasulist tervishoidu, aga antud olukorras oli see siiski mingisugunegi võimalus saada eraarstiabi ja saada hambaravi. /.../ Siiamaani antakse signaale ja kuulutatakse internetis ja lehtedes, et erakliinikud on kinni, et hambaravi on kinni, ja inimesed on sunnitud kodus kannatama kas valu või mõtlema sellele, millised tagajärjed võivad tekkida kui nad õigel ajal arstiabi ei saa. Siiski võiks usaldada erakliinikute arste ja hambaarste, sest nad tõesti oskavad käituda niimoodi, et kaitsevad nii ennast kui ka patsiente. Nii et kurb küll, ei ole midagi parata, aga Valdo Randperel on õigus antud juhul," rääkis Vassiljev.

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et plaanilise ravi jätkamine on üks esimesi asju, mida eriolukorrast väljuma hakates lubada tahetakse.

"Olen palunud doktor Arkadi Popovi ja haigekassa juhi reedeks COVID-19 komisjoni, et näha neid samme, kuidas me hakkame plaanilist ravi taastama," rääkis peaminister.

Ratase sõnul on eriolukorra ajal jätkatud plaanilise raviga raskesti haigete puhul, samuti jätkavad plaanilise raviga teatud haiglad. Ta märkis, et suur osa arstiabi puudutavatest küsimustest püütakse raviasutustes lahendada kas videosilla teel või telefonivestluse käigus.

Ratas märkis, et Eesti meditsiiniasutuste ja haiglate kriisikuudel viiruse tõttu tehtud väljaminekuid kompenseeritakse ka lisaeelarvesse planeeritud meetmete abil.

Teisipäeval kritiseeris haiglates plaanilise ravi lõpetamist ETV saates "Suud puhtaks" ka Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) juht Ralf Allikvee. Allikvee sõnul oleks pidanud Covid-19 viirusega haigete jaoks esialgu reserveerima Eestis vaid ühe haigla ning vajaduse tekkides järgmise ja nii edasi. Ülejäänud haiglad oleks saanud tema sõnul plaanilise raviga jätkata, sest Allikvee sõnul on ITK-s piirangute tõttu praegu plaanilise ravi osakonnas 53 protsenti voodikohtadest tühjad ja plaanitud tulu haigekassalt jääb seetõttu saamata.