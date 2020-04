Sõerd: valitsus vajab laiaks löödud töötukassa reservide makseteks laenu

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (RE) ütles, et kuna riik on jooksvateks kuludeks ära kasutanud suures osas nii töötukassa kui ka haigekassa reservid, on riik sunnitud nüüd töötukassa väljamakseteks laenu võtma.

"Juba pikka aega on neid lihtsalt kasutatud riigi jooksvateks kuludeks," ütles Sõerd ERR-ile.

Sõerd rääkis, et 31. märtsi seisuga olid töötukassa, haigekassa erinevad sihtasutused kokku pannud likviidsusreservi hoiule 1,5 miljardit eurot, aga 9. aprilli seisuga oli riigi likviidsusreservi jääk 854 miljonit eurot.

"See summa hõlmab kõigi nende asutuste raha, mis on riigikassale oma reservid hoiule andnud. Suurimad nendest on töötukassa ja haigekassa," ütles Sõerd.

"See 854 miljonit eurot peab sisaldama ka nende värskete laenude raha. Märtsi lõpus, aprillis rahandusministeerium võttis lühiajalist võlakirjaraha 200 miljonit eurot ja sõlmis Nordic Investment pangaga (NIB) 750 miljoni euro suuruse laenulepingu. Sellest NIB-i 750 miljonist eurost ei ole veel kõik välja võetud, 9. aprilli seisuga üheksanda aprilli seisuga oli sellest välja võetud 500 miljonit. Järelikult 200 pluss 500 teeb 700 miljonit, mis on selle 854 miljoni euro sees seda laenuraha," selgitas Sõerd.

Sõerd rõhutas siiski, et likviidsusreservi jääk muutub iga päev vastavalt väljamaksete tegemisele ja maksulaekumistele.

Haigekassa raha peaks olema 124 miljonit ja töötukassa raha 943 miljonit, mis on likviidsusreservi hoiule antud. "Minu küsimus on see, et kui see likviidsusreservi jääk ongi põhiliselt see laenuks võetud raha, siis kus on need töötukassa ja haigekassa reservid?"

"Tegelikult füüsiliselt neid reserve enam olemas ei ole, need on juba tükk aega tagasi ära kulutatud," lausus kunagine rahandusminister Sõerd.

Sõerd rääkis, et selleks, et töötukassa saaks neid väljamakseid teha oma reservi arvelt ja selleks, et riigikassa saaks töötukassale selle 943 miljonit tagastada, peab praegu riik laenu võtma. "See selgitab ka seda, miks 700 miljonit eurot nendest uutest laenulepingutest on juba riigikassasse ja likviidsusreservi sisse võetud," lisas Sõerd.

"Tuleks ausalt rääkida, nii nagu asjad on. Ja lõpetada, ära keerutamine, et likviidsusreservi jääk kõigub üles-alla. Jah, kõigub - ma tean seda, et kõigub. Aga see kõikumine kogu aeg on liikunud miinuse suunas ja kui laenuraha ei oleks sinna juurde tõstetud, siis oleks lihtsalt likviidsusreserv mingil ajal tühi," lõpetas Sõerd.