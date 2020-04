Trump: USA on ületanud koroonapandeemia tipu

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ühendriigid on ületanud koroonaviiruse pandeemia tipu ning ta esitab neljapäeval suunised majanduse taasavamiseks.

"On selge, et meie agressiivne strateegia on toiminud," ütles Trump pressikonverentsil. "Võitlus jätkub, kuid andmed näitavad, et üleriigiliselt oleme me ületanud uute juhtumite tipu."

"Need julgustavad arengud seavad meid väga tugevasse positsiooni määratleda lõplikult suunised osariikidele riigi taasavamiseks," lisas Trump.

Trump ütles, et räägib sellest neljapäevasel pressikonverentsil, "tehes teatavaks suunised".

Trump ähvardas esmaspäeval, et kasutab kõiki volitusi sundimaks osariikide kubernere järgima tema suuniseid riigi taasavamiseks. Teisipäeval teatas ta, et ei kavatse kuberneridele selleks survet avaldada.

"Me avame osariike, mõned osariigid varem kui teised," ütles Trump kolmapäeval briifingul. "Me mõtleme, et mõned osariigid saavad avaneda enne 1. mai tähtaega."

USA on koroonapandeemias laialdaselt kannatanud, kinnitust leidnud nakkusjuhtumeid on ligi 633 000.

Koroonaviirus nõudis ööpäevaga ligi 2600 inimese elu

USA-s registreeriti viimase ööpäevaga ligi 2600 uut koroonasurma, see on uus ja rängim rekord, teatas viirusestatistikat pidav Johns Hopkinsi ülikool kolmapäeval.

USA idaranniku aja järgi kell 20.30 ajaks oli ööpäevaga lisandunud 2569 COVID-19 surma, millega nende koguarv tõusis 28 326 inimeseni.

Uued andmed esitati pärast seda, kui president Trump teatas kolmapäeval, et Ühendriikidel on koroonapandeemias halvim juba selja taga ning uute nakatumiste osas on tipp saavutatud.