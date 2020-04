Koroonaviiruse tõttu haiglaravi vajajate arv langes

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2058 COVID-19 viiruse testi, millest 1,7 protsenti ehk 34 proovi osutusid positiivseks. Suri üks inimene ning haiglaravil viibib 137 inimest, mis on kümme vähem kui päev varem.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 36 024 uut testi, nendest 1434 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

16. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 137 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Ööpäeva jooksul hospitaliseeriti üheksa uut inimest. Haiglatest on väljakirjutatud 133 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravil viibinud 71-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 36 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (18), Ida-Virumaal (6) ja Saaremaal (6). Järgnesid Hiiumaa, Pärnumaa, Tartumaa ja Võrumaa, milles kõigis oli üks uus positiivne test. Neljapäevase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (18%), järgnevad vanusegrupp 20-24 (15%), vanusegrupp 15-19 (12%) ja vanusegrupp 50-54 (12%).