17. apr. Riiginõukogus [Aleksander] Kask märkis 1937/38. a. aruande kinnitamisel: 1) ei ole soovitav, et rkt. [Riigikontrolli] ametnikud ka A/S. nõukogudes ja 2) revis-kom. istuvad liiga sageli – "Dvigatelis" 40 koosolekut –, see segab ettevõtet ja võtab ametnikkudelt aja. Vastasin mõlemale märkusele. Majanduskom.[isjoni] koosolekul oli propside väljaveo keelu küsimus. Sel puhul seal ka Saks. [Põllutööminister Artur] Tupits küsib, kas mina olen kuulnud, et Saksist räägitakse, nagu oleks ta P. puupapivabriku usku? Ei ole.

18. apr. Val. koosolek kl. 17–21. Selgub, et venelased valmistuvad suurt osa oma korpusest viima Saaremaale. Läbirääkimisteks pakti teostamise asjus tunduvat Moskvas olevat soodus õhkkond.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Riiginõukogu esimees Mihkel Pung ütles üsna optimistlikult 17. aprillil 1940. aastal, lõpetades Riiginõukogu kevadist istungjärku: "Ei ole praegu näha niisuguseid sündmusi, mis eriti riivaksid meie olukorda nii sisemiselt kui väliselt. Loomulikult ei või sarnastes asjades keegi prohvet olla.

Võib muidugi mõista niisuguseid ootamatusi tulla, mis meid üllatustega võivad tabada. Aga arvatavasti selles olukorras, kus praegu viibime, ei ole meil neid üllatusi käegakatsutavas tulevikus ette näha. Sellepärast arvan isiklikult, et meil ei ole pessimismiks erilist põhjust, vaid võime täiesti rahulikult oma sisemist elu arendada ja korraldada ning tegutseda ka välispoliitiliselt sellessamas suunas, milles meie kindlad seisukohad oleme võtnud."[1]

[1] Riiginõukogu stenograafilised aruanded 1939/1940. I koosseis. IV, V ja VI istungjärk. 45.–80. koosolek. Tln., 1940, lk. 656.