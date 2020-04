Karl Soonpää päevik 19.-23. aprillil 1940. aastal

19. apr. Inglased on mitmel pool Narviku ümbruses maale läinud, muuseas on Lofoodid nende käes. Aga sakste väljatõrjumine pole just kerge ülesanne. Et nad seda siiski katsetavad, näitab, et vaevalt nad uskusid, et Saksa Norra okupeerib – muidu oleks olnud ju palju hõlpsam vahele astuda siis, kui sakslased olid veel vee peal või õhus, s.o. enne dessantide teostamist.

Et sakslastelt siiski nõuab pingutust vägede toimetamine Norrasse, näitab asjaolu, et nad seni veel pole norralastest jagu saanud, vaid sõda käib. Saksa lehtede järele otsustades on kaaluvamaks sihiks olnud saada Norras platsdarm Inglisemaa – eriti Šoti ja laevastikubaaside – Schach'i [tule] all hoidmiseks, samuti ka tegelikuks ründamiseks õhust.

20. apr. Käisime Derriku pool. M. br. Sossi, Derrik, Telder, Tooni ja mina (+ 76 X 20). (sa. –0.90)

22. apr. Vab. Val. koosolek Kadriorus kl. 17–1. President kaitses raua uurimise edasijätkamist. Pooldasime mina ja Laidoner. Otsustati jätkata. Kalade asi jälle päevakorras. Otsustati veel kaaluda. Venelased kavatsevad küll Kehtnat, Kuusikut, Haapsalu ja Lihula ümbrust vabaks anda, tahavad aga Kloogalt juurde 15 ☐-klm ja Rohukülast 40 ha.

23. apr. Maj-kom. koosolekul kl. ½ 17–½ 21. Aruannete arutamine sünnib sõbralikus meeles. Centumis kuni kl. 2 öösi. Br. Brauni, Kirotari ja Lorenziga (+ 44 X 30).

