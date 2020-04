Kell 21.35 "Esimeses stuudios" Paavo Nõgene

Katkenud on reisijatevedu Tallinna ja Helsingi vahel. Tallinna hotellid on inimtühjad ja kiiret taastumist ei paista kusagilt. Toimuv sunnib küsima, kas turismi- ja majutusettevõtetel on üldse võimalus sellest kriisist pääseda. ETV saates "Esimene stuudio" annab vastuseid Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.