Valitsus ei pea suviste suurürituste toimumist mõeldavaks

Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et suviste suurürituste ärajätmine on valitsuses arutlusel, aga praegu kindlat otsust tehtud ei ole.

"Arutelu on hetkel poole peal, sõnum tuleb anda välja nii ruttu kui võimalik. Tunnetus on valitsuse poolt küll täna see, et lähikuudel, rääkides maist ja juunist, selliseid suurüritusi teha ei ole kuidagi mõeldav," ütles Ratas.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et mais ja juunis säilivad ranged piirangud ja see, kuidas edasi minnakse, selgub arutelude käigus.

"Olukorras, kus meil pilt pole selge ja teadmatus on suur, tuleb eksida ettevaatuse kasuks," lisas Helme.

Rahandusministri sõnul käib arutelu ka selle üle, mida suurürituseks pidada. Arutelude käigus lähtutakse objektiivsetest numbritest ja trendidest, mis iga päevaga aitavad trendi analüüsida pikemas perspektiivis.

Välisminister Urmas Reinsalu naljatas, et jaanipäev riigis ära ei jää ning eriolukorra tõttu peaks jaanitulesid olema Eesti peale rohkem kui kunagi varem.

"Praeguste reeglite alustel on kahe inimese peale vähemalt üks lõke. Jaaniõhtu tuleb väga võimas, tulesid täis," ütles Reinsalu.