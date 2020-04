Tallinna suurimate haiglate töötajad saavad tasuta ööbida kesklinna Radisson hotellis. Meditsiinitöötajad on seda võimalust kuu aja jooksul kasutatud 1000 korral vältides pikale venivatel tööpäevadel asjatut liiklemist ja võimalust, et viirus viiakse kogemata koju.

Reportaaži Radissoni hotellis tegi "Aktuaalse kaamera" reporter Johannes Tralla.

Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli õde Signe Juhkam kiitis hotellis ööbimise võimalust, sest see aitab säästa aega, mis kulub tööle jõudmisele. "Hea võimalus ennast välja lülitada ja mitte oma tööasju koju kaasa viia," rääkis Juhkam.

Regionaalhaigla II intensiivravi osakonna juhataja Indrek Rätsep lisas, et hotellis ööbimine aitab hoida ka meedikute tervist. "Selge, et selleks, et võita sõda, tuleb anda eesliinile vahendid ja hoida eesliini tervist. See on selleks, et võtta meilt üks mure vähemaks," lausus Rästep.

Juhkam rääkis, et on alates eriolukorra algusest teinud tööd 10-12 tundi päevas. "Praegu veel jaksan. Eks siis ole näha," ütles ta.

Kui paljud Tallinna hotellid on pidanud eriolukorras uksed sulgema, siis südalinnas, Rävala puiesteel asuv Radisson Blu hoiab käigus viit korrust ja poolt personalist. Viimasel kuul on hotelli täituvus maksvatest klientidest olnud nelja protsendi ringis. Haiglatöötajate ööbimise eest maksab hotell peale, sest Tallinna suurhaiglatele pakuti seda võimalust tasuta.

"See annab võimaluse hotelli käigus hoida. Meie inimesed saavad tööd. Kui saame seeläbi pakkuda võimaluse natuke seda probleemi lahendust kiirendada, kasvõi seeläbi, et medõed ja arstid ei pea tagasi sõitma kohtadesse, kus nad elavad, vaid saavad kiiremini tööle, siis on ainult suur rõõm sellest," rääkis Radisson Blu Sky hotelli peadirektor Kaido Ojaperv.

Meditsiinipersonali päralt on hotellis kaks korrust, kuhu teisi külastajaid ei majutata ja koristajad saadetakse tubadesse viivitusega. Nii Signe Juhkam kui ka Indrek Rätsep tunnistavad, et hotellis ööbimine annab neile muuhulgas meelerahu, et nad ei vii viirust kogemata koju.

Radissoni direktor rõhutab, et hotellis võõrustatakse üksnes neid, kelle puhul pole koroonaviirusesse nakatumise kahtlust.