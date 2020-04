Tartu ülikooli teadlased töötasid välja koroonaviiruse antikehade määramise testi. See võimaldab tuvastada, kas inimene on viiruse läbi põdenud ja edaspidi sellele immuunne.

Testi välja töötanud molekulaarimmunoloogia professori Pärt Petersoni sõnul on test lihtne ja kiire ja sellega oleks võimalik testida sadu proove päevas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Test on veel vägagi esialgne ja selle usaldusväärsuse selgeks tegemiseks on veel vaja analüüsida sadu vereproove.

Peterson ütles, et praegu on testitud antikehasid umbes 20 inimesel.

"Et öelda kuivõrd täpne ta on ja kuivõrd tundlik ta on, selleks me peaksime võtma palju suurema inimeste populatsiooni ja neid inimesi, kes on läbi põdenud, analüüsima. Praegu me püüamegi seda teha.

"Me püüame kirjutada erinevaid eetikataotluseid. Neid, mis on suunatud nendele patsientidele, kes on haiglates, kui ka nendele, kes on tavaelanikkond, et nende hulgas määrata antikehade taset," sõnas Peterson.