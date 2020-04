Suurbritannia ei ole välja andnud täpset statistikat, kui palju inimesi on saanud terveks. Aga viimase nädala jooksul on keskmiselt iga päev tuvastatud 4900 nakatunut ja siit ilmast on lahkunud 800 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Need on ainult haiglate andmed. 23. märtsil kehtestatud liikumispiiranguid ei ole veel kavas leevendada, kinnitas terviseminister. Selleks on vaja jõuda 100 000 testini päevas, et mõista, kui laialt koroonaviirus on levinud. Samas on vaja kiireid ja usaldusväärseid teste, mida alles otsitakse.

Rutherfordi haiglas katsetatakse lõunakoreast saadud testi, mis maksab kümmekond naelsterlingit.

"Tahame teada, kui usaldusväärsed need on. Katsetamegi nii, et võtame kõigilt verd ja võrdleme seda testi ametlike vereproovidega, mis on tehtud täpsemalt ja kallimalt laboratooriumis," rääkis Rutherfordi haigla peaarst Karol Sikora.

Tervishoiusüsteemi toetuseks kogus briti sõjaveteran Tom Moore üle 12 miljoni naelsterlingi. 99-aastane briti sõjaveteran soovis oma heategevusjooksuga, kui nii saab rulaatoriga liikumist nimetada, koguda 1000 naela, kuid tema pingutusi kroonis oodatust suurem edu. Moore soovis enne oma teist juubelit 30. aprillil liikuda 100 korda oma 25-sel rajal ning tal õnnestus auvahtkonna saatel see juba täna lõpetada.

"Inimesed peavad praegust olukorda väga raskeks ja mõned inimesed peavad seda raskeks. Kui sa oled oma koju suletud terveks selleks ajaks ning see ilmselt kestab pisut kauemgi, siis oled sa väga, väga tubli," ütles Tom Moore.

Tema sugulaste sõnul on kampaania küll lõppenud, kuid endiselt tuleb raha välismaalt, mis annetatakse koroonaviiruse vastaseks võitluseks briti tervishoiusüsteemile.