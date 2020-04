Reitingud: Reformierakond püsib liidrikohal

Jätkuvalt on populaarseim Reformierakond, mida toetab 27 protsenti kodanikest, kel on valimiseelistus. Keskerakonna toetus on 24 protsenti ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus 17 protsenti. Sotsiaaldemokraatide toetus on 8 ja Isamaa toetus 7 protsenti. Kokku toetab koalitsioonierakondi aprillis 49 protsenti ja opositsioonierakondi 34 protsenti valimiseelistusega kodanikest. Jätkab Kai Vare.