Soome võib koolid avada mai keskel

"Me võiksime alustada kõige noorematest koolilastest," ütles haridusminister Li Andersson neljapäeval parlamendi infotunnis. Tema sõnul jäävad praeguste hinnangute kohaselt koolid suletuks kuni 13. maini.

Hiljem ütles Andersson siiski ajalehele Helsingin Sanomat, et koolide võimaliku avamise kohta pole veel otsust tehtud, rääkimata selle ajakavast. "Praegu on see rohkem minu enda mõtlemine. Otsused tehakse tervishoiuasutuste soovituste põhjal ning pidades silmas õpilaste ja õpetajate turvalisust," rääkis ta.

Eduskunnas esinedes ütles Andersson, et valitsus jälgib epideemiaolukorda tähelepanelikult ja teatab koolipiirangute kaotamisest praeguste piirangute lõppkuupäevale, 13. maile, lähemale jõudes.

"Tervise- ja hoolekandeametite modelleerimise põhjal anname hinnangu sellele, millises järjekorras piiranguid saab tühistada. Isiklikult loodan, et koolid võiksid olla esimeste seas," sõnas Andersson. Ministri sõnul on soovitav, et koolid teaksid ajakavast enne kuuvahetust ehk 1. maiks ning neil oleks ettevalmistamiseks piisavalt aega.

Tema sõnul võiks Soome järgida teiste riikide eeskuju ja lubada koolidesse ennekõike põhikooliõpilasi ja erivajadustega inimesed. Juba praegu on Soomes 1.-3. klasside õpilastel ja erivajadustega õpilastel soovi korral võimalus kontaktõppeks, kuid valitsuse tugeva kaugõppe soovituse tõttu on kooli läinud vaid väike osa, mis on Anderssoni sõnul mõistetav.

Andersson põhjendab kontaktõppe võimalikku laiendamist laste heaolu ja sotsiaalse võrdsuse alusel. "Lõpuks on kool ju palju enamat kui teadmiste omandamine - see hõlmab ka sotsiaalsete suhete ja oskuste õppimist. Ja just kõige nooremad lapsed tunnevad sulgemist kõige kauem ja eriti mõjub see neile, kes on muidu haavatavad."

Seepärast olekski Anderssoni sõnul kõige noorematel koolilastel hea võimalikult kiiresti kooli tagasi jõuda. "Vaja on etapiviisilist strateegiat ja tõenäoliselt ei naase kõige vanemate klasside lapsed sel kevadel kooli."