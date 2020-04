Riik kuulutas AS-i Eesti Teed avaliku enampakkumise esmalt välja 9. märtsil. 16. aprillil edastas minister uue käskkirja, millega parandas algses dokumendis välja kuulutatud 16,9 miljardilise alghinna tuhat korda väiksemaks ehk 16,9 miljoniks euroks.

Aprilli alguses lükkas ministeerium Eesti Teede enampakkumise tähtaja Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu algselt planeeritud 1. juunilt edasi 1. oktoobrile.

Valitsus langetas otsuse Eesti Teed enampakkumisel müüa möödunud aasta mais. Enampakkumisel müüakse riigile kuuluvad 100 000 ettevõtte aktsiat ehk 100 protsenti ettevõtte aktsiatest. Ettevõtte põhiline tegevusvaldkond on teede ehitus, remont ja korrashoid üle Eesti.

AS Eesti Teed asutati 2012. aastal, varasemalt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.