"Oleme veendunud, et Eesti majandus suudab kriisi järgselt kiiresti taastuda ning teeme omalt poolt pingutusi selleks, et see nii läheks," ütles Prisma Peremarketi tegevdirektori kohatäitja Teemu Kilpiä, lisades, et projektiga alustades tagatakse töökohti vajalikul hetkel ehitussektoris olevatele inimestele.

6000 ruutmeetri suurusesse hoonesse on planeeritud Prisma kauplus, apteek, restoran, parkla ja muud bürooruumid. Projekti raames rekonstrueeritakse ohutumaks ka kinnistu ees olev ristmik.

Kaubandushoone kerkib 2021. aasta sügisel aadressil Linnamäe tee 95, umbes poole kilomeetri kaugusel asub ka Maxima XXX, samuti on ehitatavast hoonest kilomeetri raadiuses Selveri ja Rimi kauplused.

Ehitusprojekti juhtivad Eventus Kinnisvara ja Hammerhead OÜ on teinud suuri investeeringuid lähedalasuvas Priisle Äripargis.

"Lasnamäe taga paiknev piirkond on viimastel aastatel jõudsasti arenenud. Seal on arenduses kaubandus-, lao- ja teeninduspindadega Priisle Äripark, samuti on juba valmis ja veel kerkimas mitmed uued korterelamud, mis näitab selle kasvavat populaarsust elurajoonina," märkis Hammerhead OÜ juhatuse esimees Allan Kool.