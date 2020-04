Töötukassa nõukogu kaalub palgahüvitise maksmise pikendamist.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi ja töötukassa nõukogu liikme Arto Aasa sõnul soovivad ettevõtted, et see meede jätkuks ka aasta teises pooles. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et senised pingutused on vilja kandnud - niipea kui töötukassa alustas hüvitise väljamaksetega, langes koondamiste ja registreeritud töötute arv. Paavel ütles Margitta Otsmaale antud intervjuus, et enne pika plaani tegemist tuleks ära oodata ka aprilli eest laekuvad taotlused.