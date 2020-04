Põlluaas: Karuga räägiti korduvalt meeskonnatöö olulisusest

Karu kirjutas ühismeedias, et Helme helistas talle hommikul ning andis teada, et kutsub ta ministriametist tagasi, kuna koostöö ei suju ja ka erakond ei ole rahul. Karu lisas, et EKRE fraktsiooni toimekate liikmete toetuse ning koostöövalmiduse valguses tekitab nii see väide kui ka eriolukorra kontekstis vastutustundetu otsus hämmingut, kuid loomulikult on erakonna esimehel õigus käituda oma tõekspidamiste ning parema äranägemise järgi. Karu lisas, et ta on üritanud kontakti saada ka peaminister Jüri Ratasega, kuid teda pole õnnestunud tabada. Kuigi Karu on EKRE minister, ei ole ta astunud erakonna liikmeks. Ministriks sai Karu 2. novembril pärast seda, kui Kert Kingo astus ametist tagasi. Madis Hindre rääkis minister Karu tagasikutsumisest riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga.