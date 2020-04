Teisipäeval kavatsetakse taastatada haiglates plaaniline ravi

Valitsuse kriisikomisjon toetas terviseameti, sotsiaalministeeriumi ja haigekassa ettepanekut taastada plaaniline ravi.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov kinnitas "Aktuaalsele kamerale", et alates teisipäevast on tõepoolest plaanis alustada järk-järgult plaanilise töö taastamisega Eestis. "See protsess ei ole väga kiire. Me peame teadma, kus me praegu oleme. Tegemist on ikkagi epideemia tipuga, mis tähendab, et me peame lähenema ettevaatlikult," märkis ta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik jäi veel ettevaatlikuks. "Loomulikult meil tuleb vaadata pidevalt nakatumise kõveraid ehk kui me näeme mingisuguseid suuri muutusi, näeme negatiivseid trende, siis tulebki need otsused ringi vaadata," ütles ta.

Et plaanilise ravi taastamine toimuks ohutult, annab terviseamet esmaspäeval välja raviasutustega kooskõlastatud juhendi, mida neil tuleb järgida.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles, et reeglid tulevad kõigi meditsiiniasutuste jaoks karmid, et patsiendid ja arstid ei nakatuks. Haiglate ja polikliinikute teenused ei taastu täies mahus ning turvalisuse tagamine võib võtta aega, lisas ta.

"Igaüks tervishoiuteenuse osutaja omab vastutust, mis mahus tema taastab teenuseid ja mis teenuseid ta taastab, ja ka seda, et patsiendid, kes sinna tulevad, on ka kontrollitud, välja valitud maksimaalselt selleks, et see protsess ei oleks ohtlik," rääkis Popov.

"See tähendab eeskätt erinevate isikukaitsevahendite kasutamist, see tähendab testimisvõimekuse suurendamist. On see siis tavapärane PCR test, mida seni tehtud on, haiglasisene kiirtest samuti PCR meetodil, mida oleme samuti tellinud," lisas Kiik.

Saaremaal ei võimalda viiruse laialdane levik 21. aprillil plaanilise raviga alustada. Arkadi Popovi sõnul peab Kuressaare haigla olema puhastatud ning plaaniliste haigetega töötav personal ei tohi olla nakatunud.

"Saaremaa kohta ikkagi kehtivad karantiinireeglid ja neid me ei tohi eirata mitte kuidagi kuni olukorra stabiliseerimiseni Saaremaal," lausus Popov.

Saaremaa jaoks tehakse eraldi plaan.