Saaremaa ettevõte ehitab Eesti mereväele kaks väekaitsekaatrit

Kaatrid ehitab Saaremaa ettevõte Baltic Workboats, kes on mereväe patrullkaatreid ehitanud ka Suubritanniale, Taanile, aga ka Omaanile.

"Oleme ettepoole toonud need varustushanked, mida saame teha Eestis. Ühelt poolt tugevdame oma kaitsevõimet, teiselt poolt aitame Eesti tööstust, Eesti majandust, nii et see peaks olema võit kõigile osalejatele," ütles kaitseminister Jüri Luik "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta annab meile selleks aastaks tööd umbes 50 inimesele," tõdes Baltic Workboats juhatuse liige Jüri Taal. "Kindlasti tänu sellele tellimusele ei pea me mõtlema koondamiste peale, vaid saame arendada oma tootmist edasi."

Kuna Baltic Workboatsi jaoks on tegemist esimese n-ö militaartootega, siis võib sellest saada oluline verstapost. "See annab meile võimaluse tulevikus osaleda militaarhangetel teistes riikides ja referentside omamine on militaarhangete puhul hästi oluline, see on meie jaoks ka investeering tulevikku," sõnas Taal.

18-meetriste, osalise ballistilise kaitsega ja kahe raskekuulipildujaga varustatud kaatrite peamine funktsioon on sadama kaitsmine.

"Kui kujutate ette, et näiteks suur NATO laev saabub Eestisse, siis ühelt poolt peame tagama maakaitse ja teiselt poolt ka merelt," selgitas Luik. "Ja selliste sadamakaitsefunktsioonide täitmiseks on need kaatrid põhiliselt mõeldud."

Kaatrid on plaanis valmis ehitada selle aasta lõpuks ning arvata mereväe kasutusse 2021. aastal, tehingu väärtuseks on 3,9 miljonit eurot.