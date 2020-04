Lõpuaktuste ärakeelamine tekitab abiturientides nõutust

Üks olulisemaid päevi õpilase elus on tema lõpuaktus. Koroonaviiruse leviku tõttu on aga haridusministeerium koolidele öelnud, et rahvarohked üritused ei tule veel kõne alla, kuna inimeste tervisega ei tasu riskida.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles, et nende kriisitelefonile tuleb ebaproportsionaalselt palju praegu küsimusi, et kleit on ostetud, et kuidas nüüd nii saab, et aktust ei toimu, ministeerium keelab ära.

"Me ei keela ju seda ära sellepärast, et me ei tahaks, et noored ja nende vanemad saaksid tähistada pidulikult, vaid pigem tasub koolidel mõelda selle peale, et teha seda hiljem, see pidulik sündmus võib toimuda ka sügisel," lausus Laidmets.

Laidmets pakkus välja, et koolid võiksid mõelda ka nutikate lahenduste peale, kuidas lõputunnistused kätte anda kasvõi veebi vahendusel.

Kuigi koolilõpetajad saavad olukorrast aru, ei valmista see nendele suurt rõõmu.

Miina Härma gümnaasiumi abiturient Grete Kruustük leidis, et aktuste ärajätmine on ebaaus.

"Kui kõik teised on saanud ja me oleme ikkagi kõik pingutanud, siis ma leian, et tahaks sellist ilusat mälestust, viimast ilusat mälestust koolist. Aga samas ma saan kindlasti (aru), et kui tõesti olukord on hull, siis ei saa, kuid ma leian ka et näiteks kui oleks suvel (aktus), siis see on nii kaugel, et tegelikult ei oska (keegi) olukorda veel hinnata," rääkis Kruustük.

Miina Härma gümnaasiumi abiturient Eerik Haamer aga ütles, et tema on oma mõtetega juba ülikoolis.

Hugo Treffneri gümnaasiumi abiturient Denis Petrov pakkus, et lõpuaktust saab ju teha ka läbi interneti.