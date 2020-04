COVID-19 ohvrite arv tõusis nii USA-s kui Lääne-Euroopas, kuid viimastel andmetel on nakatumiste arv hakanud kasvama ka Aafrikas, mis näitab, et viirus ei jäta puutumata ühtki maailmajagu, selgub üleilmselt koroonapandeemia statistikat koondava John Hopkinsi ülikooli andmetest.

Viiruse leviku tõkestamiseks on koduseinte vahele sunnitud üle poole maakera elanikonnast - 4,5 miljardit inimest.

Valitsustelt ja Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO) saadud andmete põhjal on 193 maailma riigis tuvastatud üle 2,25 miljoni koroonaviirusse nakatumise juhtumi.

Esitatud andmed peegeldavad ilmselt aga vaid murdosa nakkuse tegelikust ulatusest, sest paljudes riikides testitakse ainult raskelt haigestunuid.

Nii näiteks näitab Stanfordi ülikooli uuring Silicon Valley elanike hulgas, milles testiti viirusevastaste antikehade olemasolu, et COVID-19 nakatunute arv on ametlikust vähemalt 50 korda suurem.

Ööpäevane ülemaailmne viiruseohvrite arv püsis kõrgel 8800 tasemel. Epideemia puhkemisest peale registreeritud rohkem kui 150 000 surmajuhtumist 36 773 on USA-s. Järgnevad Itaalia 22 745, Hispaania 19 478 ja Prantsusmaa 18 681 surmaga.

Aafrika teatas reedel, et sealgi on koroonasurmade arv jõudnud tuhandeni.

Hiina koroonaviiruse epideemia keskmes olnud Hubei provintsi pealinn Wuhan tõstis reedel statistikat täpsustades COVID-19 surmade arvu ootamatult 50 protsenti 3869-ni, tunnistades, et paljud juhtumid jäid kajastamata või tehti seda vigaselt.

Sellega on kogu Hiina koroonasurmade arv reedese seisuga 4636.

USA president Donald Trump, keda on süüdistatud viiruseohule liiga aeglases reageerimises, väitis reedel, et Pekingi andmed ei ole ikka õiged.

"Hiina teatas äsja, et Nähtamatust Vaenlasest tingitud surmajuhtumite arv on kaks korda suurem. See on palju kõrgem kui see ja palju kõrgem kui USA-s, see pole isegi mitte võrreldav!" väitis Ühendriikide president.