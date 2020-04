Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2018 COVID-19 viiruse testi, millest 2,6 protsenti ehk 53 proovi osutusid positiivseks. Võrreldes päev varasemaga on haiglas seitse inimest vähem ning surmajuhte ei lisandunud, teatas terviseamet.

Laupäeva hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 122 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 162 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 38 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (33). Saaremaal, Tartumaal ja Pärnumaal lisandus kõigis neli positiivset testi. Ida-Virumaa, Hiiumaal, Raplamaal ja Viljandimaal lisandus üks positiivne tulemus. Neli positiivset tulemust olid määratlemata elukohaga.

Praeguseks on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11 protsenti), järgnevad vanusegrupp 45-49 (10 protsenti) ja vanusegrupp 50-54 (10 protsenti).

Kokku on Eestis nüüdseks tehtud 39 605 uut testi, nendest 1512 ehk 3,8 protsenti on osutunud positiivseks.