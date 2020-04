Puuetega inimeste organisatsioonid: rahastuse kärbe poole võrra toob hävingu

Eesti Puuetega Inimeste Koda kardab, et sotsiaalministeeriumi soovitus leida võimalusi tegevustoetuste kärpimiseks või tegevuste edasilükkamiseks kuni 50 protsendi ulatuses viib paljude niigi ebapiisava rahastusega ühingute hääbumiseni.

Sotsiaalministeerium on teinud vastava ettepaneku, kuna prognoosib hasartmängumaksu laekumise vähenemist, teatas 272 puuetega inimeste organisatsiooni koondav Eesti Puuetega Inimeste Koda.

"Ajal, mil riik arutab ärisektori toetamist sadade miljonitega, on vastuvõetamatu, et kärpimise kirves lajatatakse esmajärjekorras puuetega inimeste, laste ja eakate suunas," ütles EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Ta selgitas, et kui hasartmängumaksu laekumine väheneb 50 protsenti ja teisi katteallikaid ei leita, tähendab see EPIKoja võrgustikule pea 600 000-eurost kärbet. "Väiksematele puuetega inimeste ja kroonilistele haigete esindusorganisatsioonidele toob see kaasa väljasuremise."

Haukanõmm rõhutas, et puuetega inimeste organisatsioonide rahastus on olnud aastaid ebapiisav ning jäänud inflatsioonile valusalt jalgu. Aastatel 2014-2019 püsis EPIKojaga liitunud organisatsioonide kogutoetus hasartmängumaksust 950 000 euro mahus.

2020. aastal pidi hasartmängumaksust tegevustoetust saama 272 puuetega inimeste organisatsiooni, mis teeb keskmiseks organisatsiooni aastatoetuseks 4007 eurot.

Koda juhib tähelepanu ka sellele, et võitluses koroonaviirusega on puuetega inimeste esindusorganisatsioonid saanud topeltkoormuse vabatahtlike töö korraldamisel, palju on suurenenud nõustamised ja infovahetus.

"On mõistetamatu, et riik peab otstarbekaks otsida kokkuhoiuvõimalusi niigi ebapiisavalt rahastuselt. Säilitamaks kõige haavatavama sihtgrupi esindatus ühiskonnas, peaks riik aktiivselt otsima alternatiivseid võimalusi rahastamise tagamiseks, mitte lihtsalt teavitama eelarve drastilisest kärpest," lisas Haukanõmm.