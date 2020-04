Tartu ülikooli ühiselamus on tuvastatud kokku juba 15 nakatunut

Tartu ülikooli Raatuse tänava ühiselamu tuvastatud nakatunute hulk on kasvanud juba 15-ni. Kiirabil pole aga õnnestunud kõigi ühiselamu elanikega kohustuslikuks proovivõtuks kontakti saada.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul pole seni õnnestunud koroonatesti teha ligi 30 ühiselamu elanikule. Valdavalt on põhjuseks asjaolu, et kiirabibrigaadil pole õnnestunud inimestega kontakti saada, vahendab Postimees.

Luht ei osanud kinnitada, kas vastab tõele kuuldus, et osa tudengeist on prooviandmisest keeldunud. Tema sõnul said terviseameti töötajad elanikega telefonitsi küll kontakti, kui aga Synlabi testijad ustele koputasid, jäid paljud uksed suletuks ning enam ei vastatud ka telefonidele.

Reedel selgus, et Tartu ülikooli ühiselamus on positiivne koroonaproov tuvastatud kuuel üliõpilasel. Terviseameti andmetel võis haigus hakata levima ühiselamus peetud suurelt ühispeolt, mis toimus 9. aprillil. Peost võttis osa 14 inimest, kellest osal olid juba haigustunnused.