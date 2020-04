Trudeau: Kanada-USA piir jääb kinni veel üheks kuuks

"See on tähtis otsus, ja see hoiab inimesed mõlemal pool piiri tervena," ütles Trudeau ja lisas, et mõlemad riigid olid üksmeelel meetme jätkamises.

Piir on olnud kinni juba üle kolme nädala. Lubatud on vaid kaubavedu, mille maht ulatub 2,4 miljardi Kanada dollarini (1,7 miljardi USA dollarini) päevas.

USA president Donald Trump ütles sel nädalal, et piiri avamine Kanadaga on üks esimesi asju, mida ta piirangute leevendamisel teha tahab. Kanada ametnike sõnul kulub sellise sammu astumiseks veel nädalaid.

Enne pandeemiat liikus iga päev üle piiri umbes 400 000 inimest.

Kanada-USA piir on maailma pikim - 8900 kilomeetrit.