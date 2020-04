PPA sulgeb Peipsi ääres Alajõe kordoni

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on otsustanud sulgeda Peipsi ääres Alajõel asuva teenistuskoha. Kohalikud muretsevad, et rahvarohketel suvekuudel võib seetõttu kannatada piirkonna turvalisus, kuid PPA esindajate kinnitusel seda ei juhtu.

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul on Alajõe teenistuskoha sulgemise põhjuseks see, et tugipunkti ülalpidamisest üle jäävat raha saab kasutada mereala võimekuse tugevdamiseks.

"Seoses selle kaldavõimekuse korraldamisega oli üks võimalik koht, kus meil oli võimalik neid ümberkorraldusi teha, Alajõe teenistuskoht ja seda just sellest vaatest, et Alajõe lähedal on Vasknarva ja Mustvee kordon," selgitas Kohtla.

Alutaguse valla volikogus Alajõe piirkonda esindav Marek Kullamägi tõdes, et riigi jõustruktuuri tugipunkti olemasolu plussiks oli see, et Alajõe külalised käitusid tänu sellele vaoshoitumalt. Kullamägi ütles, et vajaduse korral peab Alutaguse vald panustama suviti Peipsi-äärse ala turvalisusesse rohkem.

"Lisapatrullid, nagu nad on olnud, on alati teretulnud, aga kuna me oleme vallas oma suutlikkust tõstnud aastast aastasse, siis seda tuleb teha veel," ütles Alajõe kogukonnajuht Marek Kullamägi.

Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitas, et teenistuskoha sulgemise tõttu piirkonnas ohutase tõusta ei tohi.

"Jah, muidugi, oma taktikates me peame ümberkorraldusi tegema, aga see ei ole probleem, sest ka praegu oleme korraldanud oma piiri valvamist ja ka tööd Alajõel selliselt, et Alajõele tuleb vajaduse korral patrullima üksus üldsegi Punamäelt. Nii et see ei ole midagi tavapäratut. Me töötame niimoodi juba jupp aega," kinnitas Kruup.

Alajõe teenistuskoha sulgemine ei tähenda koondamisi. Olemasolevad töökohad jagatakse alates maikuust Alajõele lähemate Peipsi-äärsete PPA tugipunktide, teineteisest veeteed mööda poolesaja kilomeetri kaugusel asuvate Mustvee ja Vasknarva kordoni vahel.

"Samasuguse vahemaaga me tegelikult töötame ka mererannikul, kus need vahemaad jaoskondade vahel on oluliselt suuremad," ütles Kohtla.

Alajõe kompleksi haldaja Riigi Kinnisvara AS-i kinnitusel on paiga edasine saatus praegu veel lahtine.