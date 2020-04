Haapsalus algab suur teeremont

Haapsalu ida-lääne suunaliste transiitteede remont algab esmaspäeval Jaama tänaval. Aprilli lõpus algavad tööd ka Tallinna maantee Kase tänava ja Vahtra tänava vahelisel lõigul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Transiitliiklus suunatakse ajutiste märkide abil kõrvaltänavate kaudu ümber.

Kui alguses plaaniti teha töid nii, et üks sõidusuund jääb avatuks, siis eriolukorra ajal muutunud olude tõttu see enam kavas pole.

"Kuna Hiiumaa transiit on väga väikeseks kokku kuivanud ja inimesed üldse sõidavad ja liigvad vähem, siis me otsustasime, et me ikkagi juppide kaupa paneme ka liiklust nendel remonditavatel lõikudel kinni, aga loomulikult niimoodi, et nii eraisikud, kes siin ääres elavad, kui ka siin toimetavate äriettevõtete teenindav transport pääseks ikka alati ligi," selgitas Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Teeremont maksab ligi 1,4 miljonit eurot. Miljon sellest saadi riigi toetusena.

Mäesalu sõnul ei ole praegu näha ohtu, et koroonakriis linna tänavust suurimat tee-ehitusprojekti mõjutaks.

"Mis puudutab linna võimekust kaasfinantseerida, siis hetkel on see raha meil eelarves planeeritud nii, et sellega meil selle objekti puhul see aasta probleeme ei tule. Ehitajaga oleme koosolekuid pidanud üpris tihti ja ehitaja väidab, et antud kriis ehitust ja plaane ei mõjuta," ütles Mäesalu.

Teeremondi hanke võitis osaühing Lääne Teed. Lepingu järgi peavad tööd valmis olema selle aasta augusti lõpuks.