Uus nädal on valdavalt päikeseline

Algaval nädalal on sajuvõimalus väike ning ilm läheb jälle soojemaks.

Esmaspäeva öösel on Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +5 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma. Saju tõenäosus on suurem Eesti idapoolses osas. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7 kuni 11, põhjarannikul 5 kraadi.

Teisipäeval püsib mandril vähese vihma võimalus, vähehaaval hakkab domineerima siiski selgem taevas. Öised miinimumid langevad 0 kraadi lähedale, päevamaksimumid tõusevad 2-3 kraadi üle 10, rannikul on jahedam.

Kolmapäev ja neljapäev on üsna kuivad, jahedate ööde, aga päikeseliste päevadega. Võimalik, et need tulevad nädala kõige soojemad päevad. Maksimumid võivad tõusta siis 15 kraadi lähedale.

Reedel võib saabuda loode poolt sajupilvi ning jahedamat õhku. Enne sadu jõuab õhk aga sisealadel veel korralikult soojeneda.