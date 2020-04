Kredexi uutele meetmetele on laekunud 78 taotlust

Erakorraliste käendusteenuste osas on Kredexile laekunud 19 taotlust, kogusummas 43,2 miljonit eurot, millest KredExi käendussumma moodustab 23,2 miljonit eurot.

Täiendavalt on KredExini jõudnud info pankadelt kümne erakorralise käenduslepingu sõlmimise kohta volikirja algusel kogusummas 2,8 miljonit eurot, millest KredExi käendus moodustab 1,3 miljonit eurot.

Lõviosa esitatud taotlustest moodustab Tallinki esitatud taotlus 150 miljonile eurole.

Praeguste otsuste kohaselt peab valitsus otsustama üle 20 miljoni euroste laenutaotluste taotluse menetlemise riiklikult olulise projektina.

Kriisimeetmetega soovib riik tagada ettevõtete jätkusuutlikkust ja säilitada võimalikult palju töökohti. "Meetmetega kaetakse suurema osa Eesti ettevõtete likviidsusvajadusest, mõistagi aga mitte absoluutselt kõigi vajadus, sest laen on kohustus mis tuleb ühel hetkel ka tagasi maksta," ütles Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge.

Märtsi lõpus asus Kredex koostöös pankadega väljastama erakorralisi käendusi uute ja olemasolevate laenude tagamiseks.

"Pankadel läheb pisut aega uute teenuste tingimustega tutvumiseks, seega palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ka pankadega suhtlemisel," lisas Kerge. Ta lisas, et Kredex teeb pidevat koostööd pankadega, samas on loomulik, et olukord on kõigi turuosaliste jaoks keeruline. "Sestap palume ka ettevõtjatelt mõistvat suhtumist, et pangad jõuaksid olemasolevate ja uute teenuste tingimustega tutvuda."

"Oleme käenduste väljastamise osas andnud pankadele senisest suuremad volitused käendusotsuste tegemiseks, mis kahtlemata teeb protsessi ettevõtja jaoks mugavamaks ja kiiremaks," lisas ta.

Swedbanki ettevõtete panganduse juhi Liisi Himma sõnul ei ole pank veel klientidele Kredexi käendust, kuna ei saanud oodata programmi valmimist ning siiani on saanud kõik taoltused ilma Kredexita lahendatud. "Kredexi käendust läheb meil tõenäoliselt vaja edaspidi, kui klientide raskused peaksid süvenema ja oleks tarvis neile täiendavat raha laenata," lisas ta.

SEB panga teatel on pangalt Kredexi käendusi juba küsitud ning esimesed käendused on ka vormistusprotsessis.

"Samas on ka ridamisi majandussektoreid ja muid garantiiprogrammi piiranguid, kus peame võimaliku maksepuhkuse tegema ka ilma Kredexi toeta. Oleme dialoogis Kredexiga ning anname perioodiliselt tagasisidet praeguste garanteerimistingimuste osas," ütles SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Sokolovi sõnul on praeguseks olukord ettevõtete poolt mõnevõrra rahunenud. Kui seisak kestab aga kauem, siis on karta, et järgmine taotluste laine tuleb lähikuudel.

Luminori teatel on samuti Kredexi meetme kohta mõningal määral juba huvi tekkinud ning pank on ka ise seda võimalust pakkunud enda poole pöördunud ettevõtetele. Ka panga Eesti korporatiivpangandusüksuse juhi Monika Kallase sõnul tuleb arvestada, et kriisi laiem mõju alles hakkab avalduma.

Aprilli algusest on Kredex võtnud vastu käibe- ja investeerimise otselaene. Praegu on välja töötamisel ka erakorralise käenduse tingimused majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele.

Samuti on hetkel töös erakorraline väikefinantseeringu käendus mikro- ja väikeettevõtetele, mis võimaldaks ettevõtjatele uut finantseeringut koroonaviiruse puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Lisaks on töös ka erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele, mille hulka käib ka Tallinki laenutaotlus. Kredex plaanib kõigi uute teenuste tingimustega tulla välja käesoleva nädala lõpuks