Venemaa hakkab rahvaarvu suurendamiseks kodakondsusseadust leevendama

Kreml loodab, et hiljuti riigiduuma heakskiidu saanud muudatustega suureneb Venemaa praegune 146-miljoniline kodanikkond, mis on pärast 1992. aastat kahanenud vähemalt kahe miljoni võrra, kirjutab ajaleht The Times.

Seadusemuudatuste kohaselt ei peaks välismaalsed Vene passi saamiseks enam loobuma oma senisest kodakondsusest. Vene kodanikuga abielus olevad välismaalsed ei pea aga enam naturaliseerumiseks tõendama, et on elanud vähemalt viis aastat järjest Venemaal.

"Kõik, kes soovivad, saavad omandada Vene kodakondsuse. Ja mida Venemaa tegema hakkab? Ta hakkab kaitsma oma kodanikke!" ütles riigiduuma aseesimees Pjotr Tolstoi.

Parlamendi endiste liiduvabariikide komisjoni liige Leonid Kalašnikov ütles, et seadusemuudatus on "revolutsiooniline".

Kodakondsuse taotlejad, kes valdavalt on endistest liiduvabariikidest pärit võõrtöölised, peavad siiski passi saamiseks andma vene keele eksami.

Eelmisel aastal käivitas Putin Ukraina separatistlike piirkondade elanikele Vene kodakodsuse lihtsustatud korras andmise. 2014. aastal Ukrainalt okupeeritud Krimmi elanikele on samuti antud Vene kodakondsus.

Varasemalt on Venemaa jaganud oma kodakondsust ka Gruusia separatistlike piirkondade Lõuna-Osseetia ja Abhaasia elanikele.

Venemaa elanikkond kahanes mullu teist aastat järjest, riigis suri 300 000 inimest rohkem kui sündis. Sisserände arvelt vähenes rahvastik siiski vähem, 87 000 inimese võrra. Samal ajal tuli ka info rasedate arvu kahanemisest ning suremuse kasvust kolmandikus Venemaa regioonides.

Analüütikute hinnangul tähendab majanduslangus ja rubla nõrgenemine immigratsiooni järsku vähenemist. Enamus sisseränannuid tuleb vaesunud endistest liiduvabariikidest nagu Tadžikistan ja Usbekistan.

Venemaa statistikaamet prognoosis eelmisel aastal, et riigi rahvastik võib kahe järgmise kümnendi jooksul väheneda kuni 12 miljoni inimese võrra. ÜRO hinnangul võib Venemaa elanikkond halvima stsenaariumi korral aastaks 2100 isegi kaks korda väheneda, langedes 83 miljonini.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov on demograafilist auku kirjeldanud kui "väga ebameeldivat".

Putin andis sel aastal käsu suurendada lastetoetusi, et julgustada venemaalasi rohkem lapsi saama. Valitsus hakkas juba 2007. aastal sündivuse suurendamiseks maksma emaduskapitali peredele, kes saavad ka teise lapse. Ühekordse makse suurus on 466 000 rubla (5800 eurot) ja seda saab kasutada kas lapse hariduseks, pere elamistingimuste parandamiseks või ema pensionifondi investeerimiseks.

Putn on lasknud tõsta ka makse alkoholile ja tubakale. Ehki Maailma Tervisorganisatsioon on tõdenud, et riigi juhtkonna poliitika tervislike eluviiside propageerimiseks on andnud tulemusi, on alkoholism Venemaal endiselt tõsine probleem.

Vene parlamendi ülemkojale eelmisel aastal esitatud raporti kohaselt on 38 protsenti kõigist täiskasvanute surmadest põhjustatud alkoholist. Venemaa meeste keskmine oodatav eluiga on 68 aastat, kümme aastat vähem kui naistel.

Demograafilist kriisi süvendab ka noorte lahkumine Venemaalt. Rohkem kui pooled noored, kes on üles kasvanud 1999. aastal võimule tõusnud Putini valitsemise ajal, sooviks asuda elama välismaale, et alustada seal uut elu, selgus eelmisel aastal avaldatud uuringu tulemustest, mille oli teinud Levada keskus.