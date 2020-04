Eriolukord on mõjunud ka Elronile.

Rongiga sõitvate inimeste arv on vähenenud 80-90 protsenti. Ilmselt hakkab see mõne aja pärast siiski taas kasvama. Elroni juhatuse esimees Merike Saks ütles intervjuus Uku Toomile, et rongide koosseisude suurus sõltub reisijate arvust.